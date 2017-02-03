Беларусь не считает целесообразным создавать военную базу РФ в Бобруйске. Об этом заявил президент этой страны Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и журналистами.

«Зачем с военной точки зрения эта база? Не нужна она здесь. Эта база и самолеты, которые они (РФ. – Ред.) хотят здесь посадить - это демонстрация», - сказал он, сообщает ТАСС.

Лукашенко подчеркнул, что считает целесообразной передачу Россией Беларуси военных самолетов вместо строительства авиабазы. «У нас отличные пилоты, у нас отличная школа. Вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах. Вы нам дайте 20 самолетов - мы же единая группировка», - отметил белорусский президент.

Как ранее сообщал ForUm, в сентябре 2015 года президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о создании российской авиабазы в Беларуси и поручил российским Минобороны и МИД провести переговоры с Минском.