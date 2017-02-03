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Полная ответственность за обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей Авдеевки лежит на России и членах НВФ. Об этом в режиме видеоконференции с председателем Донецкой ОВГА Павлом Жебривским заявил Президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба Главы государства.

Он отметил, что за текущее жесткое обострение ситуации вокруг Авдеевской промзоны, обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей, ранения журналистов, гибель украинских военных - полная ответственность лежит на России и НВФ, которых она поддерживает.

«Подчеркиваю, что тезис о том, что она не контролирует абсолютно ошибочный, так как в каждом подразделении находятся кадровые российские военные, выполняющие приказы Российской Федерации», - сказал Глава государства и подчеркнул, что наступление на позиции украинских войск было организовано российскими войсками и членами НВФ, которые ими контролируются.

«Украинская сторона сделала все возможное для того, чтобы отразить эти атаки, начатые в конце января. И все время подчеркивает необходимость прекращения огня. Сегодня ночью в Авдеевке из системы залпового огня были обстреляны жилые кварталы и пункт раздачи гуманитарной помощи, погибли мирные жители», - сказал Порошенко.

По словам Президента, НВФ сознательно не дают работать ремонтным бригадам, которые организовала украинская сторона.

В то же время, он отметил работу украинского правительства, в том числе через реализацию позиций штаба во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьер-министром Геннадием Зубко, блестящую работу украинских военных и Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

Первый заместитель начальника оперативного штаба Андрей Цветков заявил, что с момента обострения в Авдеевке с 29 января по 3 февраля погибли десять украинских военных, 66 – получили ранения. Также есть погибшие среди мирного населения.
ForUm

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