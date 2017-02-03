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За минувшие сутки в результате боевых действий 3 украинских военнослужащих и 1 сотрудник ГосЧС Украины погибли, 18 военных и 1 спасатель получили ранения. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр. 

«В частности, 2 военных санинструкторов погибли на Светлодарской дуге. 1 военнослужащий ВСУ и сотрудник ГосЧС погибли в Авдеевке», – отметил он.

Мотузяник также сообщил, что по 1 военному были ранены в Новоалександровке, Зайцево и Марьинке. В Новозвановке получили ранения 2 бойцов. 6 военных были ранены на Светлодарской дуге, 7 военнослужащих и офицер ГосЧС – в Авдеевке.

Напомним, вчера вечером незаконные вооруженные формирования обстреляли пункты предоставления гуманитарной помощи населению и жилые кварталы Авдеевки, в результате чего погибли два человека, еще двое – получили ранения. 
ForUm

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