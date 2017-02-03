Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и фискальной службой разоблачили в Одесской области механизм контрабанды нефтепродуктов, организованный таможенниками.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Механизм действовал в течение 2012-2014 годов. Чиновники действовали по предварительному сговору с рядом коммерческих структур. Злоумышленники при оформлении грузов предоставляли в таможенные органы фальсифицированные документы, по которым продукция якобы перемещается транзитом через территорию Украины», - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что фактически нефтепродукты отгружались и хранились на хранилищах предприятий в восьми областях Украины. На самом деле продукция противоправно реализовывалась на внутреннем рынке. Вследствие сделки в госбюджет не поступило более 1,2 миллиарда гривен обязательных платежей.

Оперативники СБУ задокументировали, что функционированию нелегальной схемы способствовал ряд должностных лиц Одесской таможни, которые осуществляли «прикрытие» сделки.

Трем таможенникам и двум руководителям коммерческих структур объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.