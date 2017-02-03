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Святогорская лавра встретила первую группу внутренне перемещенных лиц, эвакуированную из Авдеевки, которая прибыла в санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Донбасса» в Святогорске.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на архимандрита Святогорской лавры Феофана (Люкшина), 78 вынужденных переселенцев, большинство из которых дети в возрасте от 3 до 17 лет, прибыли тремя автобусами.

Братия лавры встретила жителей Авдеевки и организовала для них обед, а также передала пострадавшим продукты питания.

«Администрация Святогорска обратилась к братии монастыря, попросила присоединиться, и мы сразу же откликнулись на эту просьбу. С начала вооруженного противостояния на Востоке Украины Святогорская лавра бесплатно принимает и кормит в своих стенах многих вынужденных беженцев и пострадавших от вооруженного противостояния в зоне АТО. На данный момент в монастыре находятся 175 человек, из которых 40 – дети», – сообщил архимандрит Феофан.

По его словам, в условиях резкого роста коммунальных услуг, давать приют переселенцам сегодня не легко. Но архимандрит Феофан выразил готовность братии монастыря и в дальнейшем помогать вынужденным переселенцам.
ForUm

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