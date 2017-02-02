Президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето пригрозил отправить американских военнослужащих в Мексику для борьбы с «плохими парнями». Об этом сообщает AssociatedPress со ссылкой на расшифровку телефонного разговора двух президентов.

Согласно сообщению, из опубликованной части расшифровки невозможно понять, кого именно имел в виду Трамп под «плохими парнями».

Вместе с тем, президент США заявил, что Мексика делает «недостаточно, чтобы их остановить», сообщает 112 Украина.

«Наши военные не такие, поэтому я могу послать их, чтобы они позаботились об этом», - заявил Трамп.

В то же время официальный представитель Белого дома заявил, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето не высказывал никаких угроз.

Ранее Трамп использовать фразу «плохие парни» во время президентских дебатов в октябре 2016 года. Тогда он обещал избавиться от наркобаронов и «плохих парней» в США.

Напомним, Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний и подписал указ о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой.