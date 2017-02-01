Обострение на линии соприкосновения в зоне АТО — это лишний повод для возобновления диалога и сотрудничества между РФ и США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

«Значит, действительно ситуация на Украине вызывает крайнюю обеспокоенность – это первое. Второе – предметно ситуация с украинским урегулированием в ходе разговора Путина и Трампа не обсуждалась, акцентировалась необходимость скорейшего урегулирования украинского кризиса», — сказал Песков, сообщает РИА Новости.

«Что касается нынешнего обострения на линии соприкосновения, то, наверное, это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой, в том числе в интересах и решения развязки украинского узла», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

29 января в зоне АТО погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 30 января – 3 убитых и 24 раненых, 31 января – 1 погиб и 18 – ранены.