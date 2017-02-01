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Член незаконных вооруженных формирований, захваченный силами антитеррористической операции в районе авдеевской промзоны, дал первые показания, сообщает Служба безопасности Украины.

«Террорист по кличке «Голова» в 2014 году присоединился к бандформированию «Восток», в 2016 году перешел в другую вооруженную группировку «ДНР», - говорится в сообщении.

Во время допроса мужчина подтвердил многочисленные факты присутствия на временно оккупированной территории Донецкой области российских военных и инструкторов по боевой подготовке.

Напомним, 29 января украинские военнослужащие во время боя в районе Авдеевки взяли в плен члена незаконного вооруженного формирования.

При попытке штурма позиций украинских подразделений он получил ранения и был покинут своими подельниками.

 
ForUm

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