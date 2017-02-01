Прекращение огня в Авдеевке продлится до 17:00 сегодняшнего дня.
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский.
«Авдеевка. Режим тишины до 17:00. Бригады приступили к работе», - написал он.
Напомним, ранее председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что РФ предоставила гарантии прекращения огня в Авдеевке.
30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.
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