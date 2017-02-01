С начала суток в зоне проведение антитеррористичечской операции погибли двое украинских военных, еще двое – были ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по установлению режима прекращения огня. Противник продолжает обстрелы украинских позиций в Авдеевке, Шахте Бутовке, Песках, Водяном, Марьинке, Красногоровке и Новогригорьевке, применяя реактивные системы залпового огня, танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что по предварительной информации по состоянию на 14:00 среди украинских защитников есть потери – двое военнослужащих погибли и двое – ранены.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

29 января в зоне АТО погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 30 января – 3 убитых и 24 раненых, 31 января – 1 погиб и 18 – ранены.