Во Второй палате парламента Нидерландов зарегистрировали законодательное предложение, содержащее рекомендацию принять закон, которым ратифицировано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Предложение опубликовано на сайте парламента Нидерландов.

Документы датированы 27 января. В пакет документов относительно предложения входят обращение короля Виллема-Александра, собственно законодательное предложение, пояснительная записка и заключение Государственного совета, сообщает «Европейская правда».

В тексте законодательного предложения идет речь о том, чтобы закон от 8 июля 2015 года о ратификации Соглашения об ассоциации вступил в силу с момента вступления в силу решения о принятии законодательной инициативы.

Для окончательного принятия эта инициатива должна быть поддержана Сенатом, так называемой Первой палатой.

Напомним, 15 декабря 2016 года Европейский Совет обнародовал выводы относительно предложений премьер-министра Нидерландов, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, приостановленной из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

16 декабря правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС.