также в разделеПолитика
Гройсман: Авдеевка обеспечена всем необходимым 13
Украина на месяц возглавила Совбез ООН 46
Совбез ООН принял предложенное Украиной заявление по Донбассу 236
НАТО: Российская агрессия в Украине усилила Альянс 61
Украина дополнит иск против России в Гаагу материалами об Авдеевке 53
Порошенко: Украинские военные блестяще защищают позиции под Авдеевкой 233
Гройсман о работе Балчуна: Если он не устраивает, то разрываем контракт 70
Гройсман хочет за 3 года покончить с очередями в детсады 25
Ельченко обратился к генсеку ООН из-за обстрелов Авдеевки 92
Порошенко и Меркель обсуждали привлечение США к переговорам по Донбассу 74
Гройсман: Дефицита лекарств в этом году не будет 124
Порошенко требует созвать Трехстороннюю контактную группу из-за Авдеевки 171
Порошенко прервал визит в Германию из-за Авдеевки 431
Геращенко об обострении на Донбассе: Это такая ФСБшная тактика 128
Кононенко не обращался в ГПУ в связи с отравлением ртутью 21
ГПУ гарантирует Януковичу круглосуточную охрану 33
Госфинмониторинг: Янукович и экс-чиновники «отмыли» 200 миллиардов 45
Меркель обеспокоена: На Донбассе снова гибнут солдаты 91

Во Второй палате парламента Нидерландов зарегистрировали законодательное предложение, содержащее рекомендацию принять закон, которым ратифицировано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Предложение опубликовано на сайте парламента Нидерландов.

Документы датированы 27 января. В пакет документов относительно предложения входят обращение короля Виллема-Александра, собственно законодательное предложение, пояснительная записка и заключение Государственного совета, сообщает «Европейская правда».

В тексте законодательного предложения идет речь о том, чтобы закон от 8 июля 2015 года о ратификации Соглашения об ассоциации вступил в силу с момента вступления в силу решения о принятии законодательной инициативы.

Для окончательного принятия эта инициатива должна быть поддержана Сенатом, так называемой Первой палатой.

Напомним, 15 декабря 2016 года Европейский Совет обнародовал выводы относительно предложений премьер-министра Нидерландов, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, приостановленной из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

16 декабря правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги
Ботинки зимние