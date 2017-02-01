«ПриватБанк» 31 января провел погашение кредитов рефинансирования НБУ на сумму 2 млрд 384,615 млн грн и выплатил 215,752 млн грн процентов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как сообщила заместитель председателя правления банка Галина Пахачук, на сегодня общий объем рефинансирования, предоставленного банку, составляет 15,516 млрд грн.

«Начиная с 2014 года, общий объем кредитов рефинансирования, предоставленного НБУ ПриватБанку, составил 55,5 млрд грн. Из них по состоянию на 1 февраля банком погашена 41,1 млрд грн. Также банк выплатил 13,6 млрд грн процентов за пользование средствами регулятора», - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря 2016 года поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.