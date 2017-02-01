Материалы уголовных дел по убийствам народных депутатов Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана вывезены в аннексированный Крым. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос о наличии информации о вывозе материалов этих дел, сообщает ZN.UA.

«В феврале 2014 года бывшими сотрудниками Главного следственного управления по указанию руководства Генеральной прокуратуры Украины указанные уголовные производства в 368 томах вывезены в главное управление СБ Украины в Автономной республике Крым, вследствие чего в дальнейшем данные уголовные производства утрачены», - говорится в документе.

Позже, по данным ГПУ, часть одного из производств удалось восстановить Нацполиции, после чего, 18 октября 2016 года данные материалы были истребованы в ГПУ.

Также в Генпрокуратуре сообщили о расследовании фактов превышения полномочий бывшими сотрудниками Главного следственного управления ГПУ, которым сейчас занимается департамент спецрасследований.

Руководитель департамента Сергей Горбатюк отметил, что пропавшие материалы касаются расследования причастности экс-премьера Павла Лазаренко к организации убийства Щербаня и Гетмана, которое проводилось в рамках отдельного производства в период с 2012 по 2014 годы. Все другие материалы, наработанные следователями за весь период расследования, «удалось восстановить».

«После передачи в суд дела по исполнителям убийств Щербаня и Гетьмана материалы в отношении Лазаренко были выделены из этого дела и объединены с другими в «большом деле» Лазаренко, и эти материалы есть. Далее в 2012 году, из «большого дела» Лазаренко выделяют в отдельное производство дело по его обвинению в причастности к организации убийства, и этих материалов нет», - сказал Горбатюк.

Как известно, член исполкома Либеральной партии, депутат Верховной Рады Евгений Щербань был расстрелян 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка после прибытия из Москвы. Сын Щербаня, депутат Донецкого облсовета Руслан Щербань в апреле 2012 года заявил, что передал Генпрокуратуре документы о возможной причастности экс-премьеров Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко к убийству его отца. Вадим Гетьман был председателем правления Национального банка Украины с марта 1992 года. На этой должности в январе 1993 года сменил Виктор Ющенко. Вадим Гетьман был застрелен в лифте своего киевского дома 22 апреля 1998 года.

