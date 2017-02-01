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В конце года власти столицы планируют начать строительство метро на Виноградарь и в течение трех лет ввести в эксплуатацию две новых станции метрополитена - «Проспект Правды» и «Мостицкая». Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания о перспективах строительства метро на Виноградарь, которое проходило в тоннеле возле станции метро «Сырецкая», сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Многие люди живут на Виноградаре и микрорайон продолжает развиваться и требует удобного сообщения с другими районами города. Метро – один из самых удобных и быстрых видов общественного транспорта. И столичный метрополитен должен дальше развиваться, должны строиться новые станции. По расчетам, около 60 тыс. жителей Виноградаря будут пользоваться метрополитеном», - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что в настоящее время осуществляется разработка проекта строительства и необходимые экспертизы, и уже в декабре планируется начать строительство. «По предварительным расчетам, станции «Мостицкая» и «Проспект правды» мы можем открыть в течение трех лет. Эти две станции будут продолжением этого тоннеля до Ветряных гор», - сказал киевский городской голова.

Отвечая на вопрос о стоимости, мэр отметил, что строительство двух станций метрополитена ориентировочно будет стоить 5 млрд грн.

Мэр Киева также отметил, что в январе во время Давосского форума встречался с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития по вопросам инфраструктуры Томасом Майером. И тот отметил, что ЕБРР заинтересован в том числе и в проектах по строительству метро. «ЕБРР проявляет заинтересованность в том, чтобы присоединиться к финансированию строительства метро», - сказал Кличко.

Говоря о перспективах строительства метро на Троещину, киевский городской голова отметил, что это возможно только после достройки Подольско-Воскресенского моста. И над этим проектом столичная власть сейчас активно работает, привлекает инвестиции, чтобы запустить мост.

Напомним, Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» договорилось с компанией «Киевметропроект» о проектировании строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе за 140,6 млн гривен по результатам тендера.
ForUm

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