В Авдеевке в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями 63-летний мужчина получил минно-взрывную травму, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«Жители города обращаются за помощью к полицейским и сообщают о повреждении своих домов. Так, сегодня утром в полицию поступило сообщение от авдеевца, который заявил, что в результате прямого попадания артиллерийских снарядов на улице Тургенева значительные повреждения получили три дома», – говорится в сообщении.

Также, по данным главка, в полицию обратилась местная жительница Надежда, которая сообщила, что три дома по улице Металлургов получили повреждения во время обстрела НВФ.

«По улице Металлургов ранен 63-летний мужчина. У него осколочное ранение бедра, минно-взрывная травма. Пострадавший доставлен в местную больницу», – отметили в полиции.

Также, по информации правоохранителей, были повреждены частные дома, которые расположены по улице Колосова и Заводской.

Факты квалифицированы по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

В главке подчеркнули, что за 4 суток в Авдеевке ранены 6 мирных жителей, были повреждены 26 домов.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.