В результате обесточивания Верхнекальмиусской фильтровальной станции Донецк и часть Макеевки остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба КП «Вода Донбасса».

«Сегодня в 9:30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ)», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью.

В то же время, как сообщил в Twitter заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, Донецк, Ясиноватая, а также Красногвардейский район Макеевки остались без воды и отопления.

«Верхнекальмиусская фильтровальная станция без электричества. Донецк, Ясиноватая и Макеевка без воды и отопления», – говорится в сообщении.

Напомним, 30 января члены незаконных вооруженных формирований повредили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате город остался без электричества, водо- и теплоснабжения.