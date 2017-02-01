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Около 30% снарядов, выпущенных незаконными вооруженными формированиями по Авдеевке, не разорвались. Об этом сегодня, 1 февраля, на заседании правительства сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба чиновника.

«В полной готовности саперные бригады. Ведь 29, 30 и 31 января обстрелы города продолжались, было выпущено большое количество снарядов, из которых около 30% не разорвались. Саперные бригады должны их разминировать», - добавил Зубко.

По его словам, в Авдеевке состоялось заседание оперативного штаба, на котором подробно проработаны все возможные дальнейшие сценарии, включая критические. «На Авдеевском коксохимическом заводе люди работают в три смены. Все, что было необходимо от центральных органов исполнительной власти и местной администрации обеспечено», – подчеркнул Зубко.

Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

31 января из Авдеевки начали вывозить людей с особыми потребностями и пациентов больниц.
ForUm

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