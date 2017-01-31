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Сегодня ночью члены незаконных вооруженных формирований обстреляли окрестности населенного пункта Авдеевка из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Есть информация о разрушении и пожаре в жилом районе города. Повреждены несколько домов. По предварительным данным есть раненые среди местного населения. Информация уточняется», - заявили в штабе.

Также отмечается, что Авдеевка остается одним из самых горячих мест по всей линии разграничения.

«До четырех утра российские оккупанты выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет с РСЗО БМ-21 «Град» и три артиллерийских снаряда калибра 152 миллиметра. Также по украинцам били из минометов 120, 82 миллиметра, танков и стрелкового оружия. Кроме того, ночью оккупанты совершили очередную попытку штурма наших позиций, которая была отбита», - сказано в сообщении.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла.
ForUm

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