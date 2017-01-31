Правительство готовится эвакуировать из Авдеевки около 12 тысяч граждан в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновку, Дружковку, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск).

Об этом заявил на заседании оперативного штаба ГосЧС по ситуации в городе вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Подготовлены и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек. Кроме этого, для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1 тыс. 600 человек за один рейс», - сказал Зубко.

Организован контроль за противопожарной защитой печей коксохимического завода.

Местные органаы власти во взаимодействии с ГосЧС организовали функционирование 11 пунктов обогрева на территории Авдеевки.

Обеспечены минимальное давление и температура теплоносителя (до 40 градусов) в системе теплоснабжения города. В квартирах поддерживается температура воздуха 15-16 градусов тепла. Временно приостановлена ​​работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Ночью 31 января члены незаконных вооруженных формирований обстреляли окрестности Авдеевки из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

В городе объявлено чрезвычайное положение.

Российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00.