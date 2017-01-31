Супруга бывшего главы самопровозглашенной «ЛНР» Валерия Болотова Елена заявила сотрудникам правоохранительных органов, что ее муж скончался вскоре после того, как выпил чашку кофе в одном из баров Москвы во время деловой встречи. Об этом она рассказала российскому сайту Life.

По ее словам, накануне смерти Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе «Красная машина» в здании Ледового дворца ЦСКА. Когда он вернулся после этой встречи домой, через некоторое время пожаловался, что ему стало плохо.

«Он весь вечер повторял: «Зачем я выпил этот кофе?», — рассказала супруга Болотова. — На следующий день он остался дома, сказал, что отлежится».

Елена была очень встревожена состоянием мужа и пошла в поликлинику, чтобы прикрепить его к медицинскому учреждению. Вернувшись домой, она обнаружила мужа уже в бессознательном состоянии и тут же вызвала бригаду скорой помощи, но к моменту приезда медиков Болотов уже был мертв.

«Он на свое здоровье особо никогда не жаловался, и мы никогда не обращались в медицинское учреждение ни здесь, ни там, — говорит Елена. — Только иногда он говорил, что сердце покалывает... Сразу после случившегося у меня возникло подозрение, что его отравили».

Тело Болотова было направлено на экспертизу в судебный морг. Результаты будут известны только через месяц. В справке, выданной жене, указано, что причины смерти устанавливаются.

Напомним, 27 января российские СМИ сообщили о смерти Болотова.