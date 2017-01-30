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Незаконные вооруженные формирования ведут обстрелы позиций Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки Донецкой области с использованием запрещенного вооружения. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Ночью было спокойнее, но сегодня утром опять началась активная фаза. Обстрелы враг ведет из запрещенных средств: в частности, это танки и артиллерия», - рассказал он.

По его словам, во время столкновения с врагом в районе Авдеевки личный состав ВСУ действовал четко и умело.

«Это дало возможность захватить опорный пункт противника», - подытожил Полторак.

Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.

За минувшие сутки в зоне проведения АТО 5 украинских военнослужащих погибли, 14 - получили ранения и травмы. Почти все потери украинские войска понесли во время тяжелых боев в Авдеевке.

С начала сегодняшних суток в районе Авдеевки погибли 2 украинских военных, 5 – ранены.
ForUm

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