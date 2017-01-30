Прокурор главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Руслан Кравченко заявляет, что жизни и здоровью подозреваемому в госизмене экс-президенту Виктору Януковичу на территории Украины ничего не угрожает и гарантируется безопасность и круглосуточная охрана.

Об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве, сообщает УНИАН.

«Я считаю, что подозреваемому Януковичу ничего не угрожает, его жизни и здоровью на территории Украины. Я, как процессуальный руководитель по данному уголовному производству, гарантирую безопасность и круглосуточную охрану подозреваемому Януковичу», - подчеркнул Кравченко.

Как известно, 28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

По словам Луценко, прокуратура планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене Януковича в течение февраля.

Генпрокуратура вызвала Януковича на 30 января в ГПУ для участия в открытии материалов уголовного производства о государственной измене.