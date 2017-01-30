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Впервые за последние 15 лет КП «Киевский метрополитен» получил прибыль.

Как сообщает пресс-служба предприятия, она составляет 76,1 млн грн, для сравнения - один новый вагон метро стоит около 36 млн грн.

«В 2014 году ожидаемый убыток предприятия составил 756 млн грн. Благодаря эффективному управлению, внедренным мероприятиям по энергосбережению, запуска единой открытой системы закупок, оптимизации использования ресурсов, в 2015 году отрицательные показатели удалось сократить до 119 миллионов гривен. А в прошлом году вывести предприятие в плюсовые показатели», - говорится в сообщении.

В метрополитене отметили, что из-за роста стоимости электроэнергии в три раза и увеличения минимальной заработной платы и, соответственно, всех законодательно установленных отчислений, в этом году киевский метрополитен снова ожидает убыток до 1 миллиарда гривен.

«Вопрос изменения тарифа пока не рассматривается. Финансовые показатели подземки находятся на рассмотрении в профильных департаментах КГГА», - заявили в пресс-службе.
ForUm

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