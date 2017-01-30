Режим прекращения огня на Донбассе не действует, это вызывает беспокойство. Об этом на брифинге в Берлине заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Опять узнали, что режима прекращения огня фактически не существует, что снова гибнут солдаты. Я должна сказать, что ситуация на линии разграничения вызывает беспокойство. По данным ООН уже в конфликте до этого момента погибло около 10 тыс. человек, и мы должны сделать все на основе Минских договоренностей, чтобы воплощать их, хотя это непросто», - отметила она, передает 112 Украина.

Меркель убеждена, что нормандский формат – это правильный путь.

«И мы будем его соблюдать, несмотря на преграды, чтобы добиться мира в Украине и политической стабильности, а также территориальной целостности Украины. Эта дорога не будет простой», - заявила канцлер ФРГ.

Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.

Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, военнослужащие ВСУ отбили атаку и, перейдя в наступление, заняли важный пост. В ходе боев погибли 4 украинских бойцов – 9 получили ранения.

Сегодня утром столкновения продолжились. С начала суток в этом районе погибли 2 украинских военных, 5 – ранены.