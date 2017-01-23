Генеральный прокурор Юрий Луценко планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича в течение февраля. Об этом он заявил в интервью ТСН, сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган в Facebook.

«Мы планируем не тянуть со сроками досудебного следствия, в течение февраля проведем окончательные необходимые допросы и экспертизы, после этого дело будет передано на рассмотрение суда. Уверен, что именно украинский суд должен поставить точку в этом деле, - сказал Луценко.

Отвечая на вопрос, может ли суд уже в марте приступить к рассмотрению дела, генпрокурор отметил: «Я надеюсь на добросовестность адвокатов. То есть в феврале мы завершим следствие, короткое знакомство и начало судебного процесса. Мы будем все делать не для того, чтобы было быстрее, а для того, чтобы было качественно».

Как известно, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.