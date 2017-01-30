Служба безопасности Украины отвергает обвинения участников торговой блокады оккупированного Донбасса в «крышевании» торговли с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-центр СБУ.

«В последнее время некоторые политики, прикрываясь патриотическими лозунгами «остановки торговли с оккупантами», которая якобы «крышуется» СБУ, пропагандируя введение режима «экономической блокады», организовали блокирование движения железнодорожного транспорта в и из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Разделяя позицию своих коллег, которые стоят на переднем крае борьбы с терроризмом, и абсолютного большинства общественности, Служба безопасности Украины категорически отвергает любые обвинения в коммерческой «заинтересованности» торговли с т.н. «ДНР/ЛНР», – говорится в заявлении.

Спецслужба осуждает «популистские» действия отдельных политиков, «которые основываются на введении в заблуждение и манипулировании сознанием граждан. «СБ Украины отмечает: Донбасс – это Украина! Согласно ст. 12, 14 Закона Украины «О борьбе с терроризмом» приказом руководителя оперативного штаба по управлению антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей от 12 июня 2015 № 415ог утвержден временный порядок контроля за перемещением транспортных средств и грузов через линию соприкосновения. Он регламентирует, что перемещение товаров с/на неконтролируемые территории осуществляются исключительно железнодорожным транспортом через определенные контрольные пункты въезда-выезда», – подчеркнули в СБУ.

По данным спецслужбы, предоставление соответствующих разрешений субъектам хозяйствования осуществляется координационным центром, в состав которого входят представители многих ведомств, в том числе СБУ, после соответствующего представления в Государственную фискальную службу Украины. «Разрешение предоставляется при условии уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины, при наличии полной информации о прозрачности такого процесса и непричастности к финансированию террористической деятельности. Предприниматели должны быть зарегистрированы для налогового учета на контролируемой Украиной территории, социально и экспортно ориентированными, иметь единый цикл производства на неконтролируемой и контролируемой украинскими властями территориях и осуществлять расчеты с использованием исключительно банковской системы Украины», – заявили в ведомстве.

В СБУ подчеркнули, что товары, поставки которых якобы блокируют отдельные политики, запрещены к перемещению через линию разграничения. «Некоторые из них могут поставляться исключительно в виде гуманитарных грузов. Подчеркиваем, что порядок является открытым», – отмечается в сообщении.

В то же время, в спецслужбе отмечают, что меры по блокированию движения железнодорожного транспорта активистами имеют признаки противоправной деятельности (ст. 278 «Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна», ст. 279 «Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия», ст. 280 «Принуждение работников транспорта к невыполнению своих служебных обязанностей» УК Украины).

Также, по мнению СБУ, такие действия создают предпосылки к срыву стабильного функционирования энергосистемы Украины. «С учетом наличия в Украине 5 ТЭС, которые производят до 15% тепловой генерации, отсутствие поставок угля антрацитовой группы приведет к дефициту генерирующих мощностей в Объединенной энергетической системе Украины и заставит внедрить график «веерных» отключений потребителей», – сказано в сообщении.

Кроме того, в спецслужбе подчеркнули, что такая блокада наносит прямой ущерб государству (с 25.01.2017 в ОРДЛО осталось 385 вагонов с 26950 тоннами угля общей стоимостью 35,035 млн грн, более чем 20 тыс. порожних вагонов, а также имущество ПАО «Укрзализныця»).

В СБУ отметили, что такие действия приведут к увеличению количества граждан, которые после потери ими рабочих мест (обеспечивают существование почти 150 тыс. человек) вынуждены будут, с учетом 40% недоукомплектованности в т.н. «армейских подразделениях» ОРДЛО, вступать в ряды незаконных вооруженных формирований.

Также, по мнению спецслужбы, блокада отрицательно влияет на процесс освобождения заложников.

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, заблокировав железную дорогу Луганск - Лисичанск - Попасная около Горное-Золоте. Позже они заблокировали движение поездов и по станции Светланово.

Заместитель министра по оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Георгий Тука заявил, что заблокированный ветеранами АТО железнодорожный путь связан с поставками угля на ТЭС в Счастье, которая обеспечивает электроэнергией всю Луганскую область.