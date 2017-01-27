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Президент Украины Петр Порошенко ставит первоочередной задачей стопроцентную комплектацию танковых подразделений модернизированной и капитально отремонтированной техникой.

Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, он заявил в ходе заседания СНБО.

По его словам, большую дискуссию при формировании государственного оборонного заказа вызвал вопрос относительно того, что именно нужно закупать.

«У нас становится выбор: или один «Оплот», или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем «Оплот» строится за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас становится вопрос или танковая рота в полном составе, или один танк», - сказал он.

«И пока у нас есть ресурс, пока срочно надо провести глубокую модернизацию указанных танков, нам необходимо в первую очередь обеспечить танковые подразделения в полном объеме стопроцентной комплектацией глубоко модернизированными, капитально отремонтированными машинами за чрезвычайно короткий срок», - подытожил Порошенко.

ForUm

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