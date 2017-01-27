Печерский районный суд Киева арестовал денежные средства, находящиеся на счету в «Ощадбанке» бывшего заместителя начальника УМВД Украины в Одесской области, фигуранта ряда уголовных дел по событиям весны 2014 года Дмитрия Фучеджи, который в течение полутора лет после бегства из Украины получал пенсию. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«В ходе осуществления досудебного расследования постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева наложен арест на денежные средства, находящиеся на указанном счете и остановлены расходные операции по нему», - отметила она.

Отмечается, что до ареста счета дочь Фучеджи успела снять более 158 тыс. грн.

Напомним, следователи Главного следственного управления Генпрокуратуры установили, что Фучеджи в течение полутора лет после своего бегства из Украины получал полковничью пенсию.

Фучеджи подозревают в превышении служебных полномочий во время штурма городского управления милиции 4 мая 2014 года — тогда он принял решение освободить и выпустить задержанных на Куликовом поле «антимайдановцев». На следующий день он покинул Украину и с июня 2014 года находится в розыске. Кроме того, Фучеджи является фигурантом уголовных производств, открытых по событиям 25 ноября 2013 и 19 февраля 2014 года.