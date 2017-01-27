Генеральная прокуратура Украины вручит защите бывшего президента Виктора Януковича уточненное подозрение в государственной измене. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

«Сегодня защитникам Януковича будет вручено новое подозрение, а также будет отправлено на все известные адреса проживания и пребывания подозрение Януковичу. Изменение подозрения в том, что мы добавили новый эпизод по обращению. Есть подозрение в отношении Януковича о вводе российских войск на территорию Украины. Во время досудебного расследования нами было установлено, что Янукович обратился с письмом о введении российских войск на территорию Украины к президенту РФ, а также в Совет Федерации РФ. Был документ, обращенный к президенту РФ, а также был второй документ, который был направлен в Совет Федерации РФ. Речь идет об уточненном подозрении», - сообщил Кравченко.

Он подчеркнул, что 30 января ГПУ завершает специальное досудебное расследование и открывает материалы стороне защиты. Кравченко отметил, что в ходе следствия было получено много ценных свидетельств, в частности, двух депутатов Госдумы РФ.

«В настоящее время, я считаю, что допрошены все возможные свидетели. Они предоставили важные показания по этому производству для органов досудебного расследования», – отметил он.

Как известно, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что материалы дела о государственной измене экс-президента в ближайшее время передадут для ознакомления его защите.