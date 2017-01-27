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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ничего не знает о намерении президента США Дональда Трампа снять санкции с России.

«Нет, ничего об этом неизвестно», - сказал представитель Кремля журналистам, сообщает ТАСС.

И добавил: «Насколько я понимаю, информация обезличенная, не знаю, насколько она соответствует действительности».

Напомним, старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье, ссылаясь на информацию собственных источников, сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России.

По его информации, 28 января Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в субботу.
ForUm

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