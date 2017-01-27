Соломенский районный суд Киева арестовал бывшего первого заместителя председателя правления «Укргаздобычи» Александра Сомова с правом внесения залога в размере 50 млн грн.

Об этом сообщает 112 Украина.

Также Соломенский райсуд на 2 месяца арестовал заместителя предправления «Укргаздобычи» Вадима Шленчака. В его деле предусмотрен залог 5 млн грн.

Таким образом, судья полностью удовлетворил требования представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Шаленчак и Сомов проходят как подозреваемые в так называемом деле Онищенко. Их обвиняют в хищении имущества предприятия «Укргаздобыча» и продаже газа по заниженным ценам.

Напомним, по версии следствия, задержанные, имея в арсенале ряд прямых полномочий, умышленно не принимали мер по прекращению договоров СД, вступив тем самым в преступный сговор с представителями преступной организации, в создании и руководстве которой подозревается Онищенко.

Напомним, Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

Детективы НАБУ задержали двух бывших заместителей председателя правления и одного из начальников управления ПАО «Укргаздобыча» 24 января.