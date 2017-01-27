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Судьей Соломенского райсуда Киева, которого поймали на взятке, оказался Сергей Зинченко.

Об этом сообщает Украинская правда.

Посредником в получении неправомерной выгоды, по информации издания, был директор адвокатского бюро ПМ и Компания Виталий Холоденко. Полученную взятку в размере 22 тыс. долларов США они должны были передать должностным лицам Министерства юстиции Украины за содействие в снятии ареста с помещения, которое находилось в залоге банка.

Согласно декларации за 2015 год, у Зинченко есть земельный участок площадью 1310 кв м в поселке Зеленый Бор Васильковского района Киевской области. Кроме того, у него есть «Лексус» модели ЛС460Л, 2007 года выпуска.

В 2015 году судья получил 188 900 гривен зарплаты, а его жена Екатерина – 18524 грн. Судья также взял кредит в банке в размере 89 тыс. грн.

Напомним, в четверг вечером, 26 января, судью Соломенского районного суда Киева задержали при получении 22 тыс. долларов за содействие в снятии ареста с имущества, которое находилось в залоге.
 
ForUm

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