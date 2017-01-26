Сегодня, 26 января, сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с Национальным антикоррупционным бюро задержали судью Соломенского районного суда Киева при получении взятки в размере 22 тыс. долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Только что сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки 22 тыс. долларов США», – отметил он.

Аваков подчеркнул, что указанные лица получили взятку за содействие в снятии ареста на имущество, которое находилось в залоге.