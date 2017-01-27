В больнице в Киеве умер 20-летний заключенный следственного изолятора, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о госпитализации пострадавшего с травмой головы.

Фельдшер медицинской части пояснил, что заключенного со следами насилия без сознания обнаружили на его спальном месте. Поэтому сразу было принято решение о неотложной госпитализации в больницу, где парень через некоторое время умер, не приходя в сознание.

С целью установления причины смерти тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

На месте происшествия правоохранители ничего не обнаружили и при опросе свидетелей – пяти человек, которые находились вместе с потерпевшим, никакой информации не получили.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.