также в разделеОбщество
Луценко: Заммэра Ужгорода разоблачили во взяточничестве, он сбежал 9
Воевавший за «ДНР» бразилец получил 13 лет тюрьмы 19
25 января. Картина дня 54
Дело ГПЗКУ: Трем задержанным сообщено о подозрении 22
НАБУ задержало руководителей ОГХК 73
Насиров: Я – поклонник Трампа 43
Жеребьевка стран-участниц «Евровидения» пройдет в конце января 30
Музеи Крыма обжаловали решение суда по золоту скифов 74
Завтра в Украине ударят 20-градусные морозы 63
Дочь Майкла Джексона: Моего отца убили 51
ЛитПолУкрбриг признана боеспособной по стандартам НАТО 31
Крым услышит украинское радио в феврале 101
Дело об убийстве патрульных в Днипре направлено в суд 25
Полиция разоблачила банду, похищавшую авто у чиновников и политиков 83
Минздрав уверяет, что больницы в регионах закрывать не будут 27
НАБУ просит суд разрешить заочное расследование против Чауса 25
Медведчук подтвердил свое участие в видеоконференции по обмену пленными 89
Блокада «Л/ДНР»: Ветераны АТО перекрыли железную дорогу 147

За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции Вооруженных сил Украины 48 раз.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в результате один военный ранен, еще двое травмированы.

НВФ осуществляли обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях.

В частности, на мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов они вели огонь по Красногоровке, Марьинке, Желтому, Березовому, Водяному и Широкино.

«Используя реактивные системы Град-»П» обстреляли населенный пункт Красногоровка. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Марьинку, Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП противника», - говорится в сообещнии.

На луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов НВФ обстреляли Троицкое и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Орехово, Желтое и Новозвановку.

На донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов НВФ стреляли по Авдеевке, Зайцево и Троицкому. «Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - подытожили в пресс-центре.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги
Ботинки зимние