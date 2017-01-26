За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции Вооруженных сил Украины 48 раз.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в результате один военный ранен, еще двое травмированы.

НВФ осуществляли обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях.

В частности, на мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов они вели огонь по Красногоровке, Марьинке, Желтому, Березовому, Водяному и Широкино.

«Используя реактивные системы Град-»П» обстреляли населенный пункт Красногоровка. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Марьинку, Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП противника», - говорится в сообещнии.

На луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов НВФ обстреляли Троицкое и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Орехово, Желтое и Новозвановку.

На донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов НВФ стреляли по Авдеевке, Зайцево и Троицкому. «Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - подытожили в пресс-центре.