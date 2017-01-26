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Служба безопасности пока не имеет доказательств сходства в делах о покушении на нардепа Антона Геращенко и убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом 26 января на брифинге сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

«Это может быть связано, а может быть не связано. Если там мы найдем элементы, которые будут напоминать по способу совершения или каким-то другим вещам мы увидим сходство, то обязательно будем отрабатывать эти вещи. Я Вам больше скажу, мы и сейчас отрабатываем эти вещи. Но пока сказать, что мы уже их нашли, что эти преступления связаны, я, к сожалению, не могу», - сказал Грицак, сообщает Украинская правда.

Грицак отказался комментировать, какие показания дали задержанные по делу о покушении на убийство нардепа Геращенко. Он только отметил, что собранных СБУ доказательств достаточно для того, чтобы виновники «ушли в тюрьму».

Дело о покушении на убийство народного депутата расследует Служба безопасности Украины. Дело об убийстве журналиста Шеремета - Национальная полиция.

Напомним, народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что покушение на него и убийство журналиста Павла Шеремета планировались одним центром в РФ. 
ForUm

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