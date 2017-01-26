Задержанный в РФ журналист Роман Сущенко не получает украинской прессы, несмотря на то что она представлена в подписном каталоге печатных СМИ в «Лефортово» и он оформил на нее заказ.

Об этом журналист написал своим родным, сообщает Укринформ.

По словам Сущенко, он заказал как российские издания, так и одно украинское «Зеркало недели» на русском языке, которое можно выписать по предоплате. Однако не получил ни одного номера в прошлом году.

«Арестанты могут подписаться на это издание, но вот получить его никак не могут», - написал Сущенко.

Напомним, Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве.

В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.

25 января 2017 года Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Сущенко еще на три месяца.