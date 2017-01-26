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Мосгорсуд признал законным продление ареста водителю Запорожской атомной электростанции Евгению Панову, обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму.  

«Решение о продлении меры пресечения в отношении гражданина Украины Евгения Панова оставить без изменения», — огласил решение судья, сообщает РИА Новости.

Таким образом, он отклонил апелляционную жалобу его адвоката, настаивавшего на невиновности клиента и его освобождении.

Ранее суд также оставил под стражей его предполагаемого соучастника Андрея Захтея.

Панов в суде заявил о невиновности. По его словам, его задержали при прохождении паспортного контроля при въезде в Крым, а протокол о задержании был составлен только спустя три дня. «Я никаких преступных действий не совершал и не собираюсь совершать», — сказал обвиняемый.

Напомним, 10 августа 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении якобы подготовленных разведкой Министерства обороны Украины терактов в аннексированном Крыму.

ФСБ сообщила, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 6 на 7 августа в районе Армянска обнаружена и задержана группа украинских диверсантов.

При их задержании погибли двое российских военнослужащих.

Среди задержанных украинцы Панов и Захтей. Они не являются кадровыми сотрудниками ГУР Минобороны.

По данным  ФСБ, одним из организаторов являлся сотрудник ГУР Минобороны Украины, житель Запорожской области Евгений Панов. Захтея подозревали в обеспечении работы диверсионной группы.

 
ForUm

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