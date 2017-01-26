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Заместитель мэра Ужгорода Иштван Цап заявил, что находится в командировке в Житомире.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Работаем с нашими житомирскими партнерами по целому ряду вопросов: установка в Ужгороде современных остановок, внедрение е-билета, приобретение многофункциональной уборочной техники», - написал он.

При этом Цап опроверг обвинения в получении взятки.

«Публично сообщаю, что расскажу всем желающим из правоохранительных органов – никаких денег не брал», – заверил он.

Чиновник объяснил, что проблемы со связью возникли из-за поломки телефона.

Напомним, первого заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа обвиняют в вымогательстве 40 тысяч гривен у предпринимателя за разрешение приватизации земли. 

 
ForUm

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