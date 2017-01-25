В Министерстве внутренних дел намерены обязать водителей проходить медицинский осмотр каждые пятнадцать лет, ведь сегодня в Украине существует большая проблема с медицинскими справками и с опасностью для граждан. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Анастасия Деева.

По ее словам, сейчас в МВД работают над гармонизацией украинского законодательства с законодательством стран Европейского Союза, поскольку такие обязательства взяла на себя Украина при подписании соглашения об ассоциированном членстве в ЕС.

«Речь идет об имплементации директив Европейского Союза, касающихся перевозки опасных грузов, а также относительно водительского удостоверения. Когда мы говорим о водительском удостоверении, то подразумевается, во-первых, полная его защита от подделки, во-вторых — экзаменационная система, которая должна стимулировать человека к честной сдаче экзамена, в-третьих, это пересмотр классификации категорий и подкатегорий транспорта, а, в-четвертых — это то, что вызывало определенное беспокойство — это срок действия водительского удостоверения. Здесь я хочу сказать, что имеется в виду осмотр состояния здоровья водителя, поскольку на сегодняшний день в Украине существует большая проблема с медицинскими справками и с опасностью для граждан, особенно от транспортных средств, которые перевозят опасные грузы или людей», - сказала Деева, сообщает УНИАН.

Она также подчеркнула, что речь не идет о периодической переэкзаменовке водителей, а о периодическом медицинском осмотре. При этом предлагается, что для водителей категории «В» установить периодичность медосмотра раз в 15 лет, а для водителей, перевозящих людей или опасные грузы, этот срок будет короче.

Также она добавила, что сейчас нововведения в сфере Правил дорожного движения обсуждается на уровне МВД, комитетов парламента, а также общественного сектора. Только после этого наработанные документы будут вынесены на обсуждение в Верховную Раду. «В феврале, начале марта, эти законопроекты будут направлены в парламент», - отметила она.

Напомним, ранее Деева сообщила, что сроки действия водительских удостоверений может быть сокращен с 30 до 5-15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям.