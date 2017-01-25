26 января в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14 градусов, днем -9...-11 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-17 градусов, днем -6...-11 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -15...-20 градусов, днем -7...-12 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, ночью в Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12...-17 градусов, в Сумской и Черниговской областях до -20 градусов, днем -8...-15 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, только в Днепропетровской области ночью местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, ночью в Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -11...-16 градусов, днем -9...-14 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15 градусов, днем -7...-12 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, ночью в Николаевской и Одесской областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днем -4...-9 градусов.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем -2...-7 градусов.

По словам синоптика Натальи Диденко, 27 января холодная погода удержится. Но уже днем в пятницу в западной части и 28 января постепенно морозы отступят.