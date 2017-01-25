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Жеребьевка, по результатам которой станет известно, какие страны будут представлены в первом, а какие - во втором полуфинале «Евровидения-2017», состоится 31 января в Колонном зале Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала UA: Перший.

В этот же день состоится и церемония передачи символического ключа «Евровидения» мэру Киева Виталий Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы Луизы Эрландссон Слорак.

Что касается процедуры жеребьевки стран-участниц «Евровидения», то первая ее часть отводится на определение того, в каком из полуфиналов будут голосовать страны «Большой пятерки» (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка нынешнего конкурса (Украина), которые ежегодно автоматически проходят в финал.

Следующим шагом станет распределение между двумя полуфиналами еще 37 участников международного песенного конкурса 2017 года. Таким образом будет определено, представители каких 18 стран будут выступать в первом полуфинале «Евровидения-2017», а представители каких 19 стран - во втором. Точный порядок выступлений будет определен продюсерами шоу позже.

В конечном итоге в финал «Евровидения» пройдут по десять стран из каждого полуфинала. В общей сложности, вместе с «Большой пятеркой» и страной-хозяйкой нынешнего конкурса, за победу будут соревноваться 26 участников. За процедурой жеребьевки и ее надлежащим выполнением согласно правилам «Евровидения» будут следить представители Наблюдательного совета песенного конкурса.
ForUm

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