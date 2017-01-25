Украинских водителей хотят обязать пересдавать на права каждые пять лет. Об этом в Facebook сообщила заместитель министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева.

Она отметила, что 19 января Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №0124 «О присоединении к Протоколу о внесении поправок в пункт а) части первой статьи 1 и части первой и пункта b) части третьей статьи 14 Европейской соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов», разработанный МВД Украины.

По ее словам, неотъемлемым требованием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС является гармонизация национального законодательства и приведение внутренних правовых норм в соответствие с европейскими. В частности, это касается и норм, регулирующих дорожное движение, что предусматривает внесение изменений в закон «О дорожном движении» и ПДД Украины для выполнения двух директив ЕС.

«Первая из них Директива 2008/68/ЕС касается обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов. Если коротко, согласно этой директиве будут установлены новые стандарты периодичности прохождения технического контроля транспорта, перевозящего опасные грузы; стандарты подготовки и экзаменации водителей и ответственных за перевозку лиц; а также введена усовершенствованная система отчетности. Все эти новации призваны реализовать главную цель Директивы - гарантировать безопасность дорожного движения и международных перевозок», - рассказал она.

Деева отметила, что цель второй Директивы (2006/126/ЕС) об удостоверении водителя - нормализация возраста для допуска к управлению определенными категориями транспортных средств, гармонизация категорий и подкатегорий транспортных средств, введение микрочипа как составной части водительского удостоверения и новые сроки действия удостоверений.

По ее мнению, нормирование возраста получения прав расширит доступ к управлению отдельными категориями транспорта, микрочипы обеспечат защиту от подделок, а пересмотр сроков действительности способствовать большей безопасности дорожного движения.

«Сегодня национальное водительское удостоверение дает право на управление транспортом в течение 30 лет с даты его получения. Согласно требованиям Директивы будут установлены новые сроки от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям. Кстати, категории транспорта также будут пересмотрены», - подытожила Деева.