Министерство здравоохранения контролирует соблюдение методологии создания госпитальных округов, а общины самостоятельно определяют количественный и качественный состав медучреждений в госпитальном округе.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, комментируя вопрос обращений граждан, выражают обеспокоенность по поводу возможного закрытия больниц, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Как больнице функционировать – это ответственность и решение общин», - отметил заместитель министра.

«Хочу обратить внимание, что границы госпитального округа и административно-территориального округа – это разные вещи, и министерству неважно, где местная власть определит центры. Главное – должна быть такая структура больниц, которая обеспечивает доступность каждого человека к качественной медицинской услуге. Если возникают вопросы по прикреплению территорий к той или иной больнице – это исключительно компетенция местной власти», – заявил Ковтонюк.

Он напомнил, что слухи о закрытии больниц не соответствуют действительности, ведь законодательством это запрещено. Напротив, идея госпитальных округов заключается в планировании развития больниц. Вместе с тем, местные власти должны брать на себя ответственность, разъяснять людям необходимость перепрофилирования неэффективных медучреждений или отделений в них в учреждения социального ухода, реабилитационные центры.

«В министерство и Кабинет Министров начали поступать письма, в которых депутаты разных уровней жалуются на «плохое» распределение территорий в рамках госпитальных округов. Это свидетельствует о желании местных властей переложить ответственность за отсутствие диалога внутри общин на центральные органы власти. МОЗ Украины в очередной раз подчеркивает – хозяйствование и принятие решений сейчас относится к компетенции общин. Мы знаем, что этот процесс будет болезненным, но Украина должна пройти путь от административно-командной формы правления, когда из центра указывали, где и что строить, к демократической, когда местные власти будут брать на себя ответственность за комфорт жизни своей общины», - отметил Ковтонюк.

В министерше подчеркнули, что Минздрав и Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины подготовило письма на имя мэров городов, глав ОГА, райсоветов и облсоветов с разъяснениями относительно сферы ответственности органов местной власти на этапе формирования госпитальных округов.

Напомним, 30 ноября 2016 года правительство утвердило концепцию реформы здравоохранения.