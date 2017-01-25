В 2017 году темпы роста социальных стандартов будут выше, чем уровень инфляции. Об этом в заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба чиновника.

«На сегодняшний день философия правительства заключается в том, что социальные стандарты будут расти большими темпами, чем инфляция. В госбюджете на этот год инфляция прогнозируется на уровне 8-9%, а рост минимальных социальных стандартов, в среднем, на 10,1-10,2%. И такие темпы мы будем сохранять», - сказал он.

«Если вдруг мы увидим какие-то дополнительные риски для раскручивания инфляции, правительство мгновенно отреагирует на это и внесет соответствующие изменения в государственный бюджет Украины, в том числе о дополнительном повышении социальных стандартов», - заверил вице-премьер-министр.

Розенко также подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты до 3200 грн не повлечет за собой инфляцию, наоборот – у людей появится дополнительный ресурс, который положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране. «У людей появятся дополнительные средства, которые пойдут в экономику Украины. Тот же бизнес сможет получить дополнительный ресурс через повышение покупательной способности наших сограждан», - отметил он.

Напомним, минимальная зарплата в 2017 году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс. грн, в почасовом размере - 19,34 грн.

Правительство планирует повышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2017 году в три этапа – до 1762 гривен.