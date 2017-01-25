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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство приняло решение о подчинении «Укрзализныци» Кабинету Министров и пообещал его подписать.

Об этом он сказал на заседании Кабинета Министров Украины в среду, комментируя выступления министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и председателя правления ПАО «Укрзализныця» Войцеха Балчуна, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Я хочу добиться успеха украинской железной дороги. Я буду поддерживать новые вагоны, новые локомотивы, новые рабочие места, полную загрузку предприятий «Укрзализныци», качественные сервисы для пассажиров», - отметил Гройсман.

Напомним, 18 января Кабинет Министров Украины вывел государственный железнодорожный холдинг «Укрзализныця» из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству.
ForUm

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