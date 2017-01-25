Москва не видит признаков договороспособности Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Госдуме, сообщает ТАСС.

«Пока мы не видим признаков договороспособности руководства Украины. Последний пример - на днях Президент (Украины Петр) Порошенко заявил, что ни единого шага по выполнению политических аспектов Минских договоренностей Киев не сделает, пока не будут обеспечены полностью его требования в сфере безопасности, вплоть до взятия под полный контроль всех участков российско-украинской границы», - сказал министр.

«И это говорится публично, это говорит Президент, который подписал Минские договоренности, в которых черным по белому сказано: контроль над границей будет полностью восстановлен, когда все политические обязательства Киева будут выполнены, включая проведение амнистии, проведение выборов при обеспечении особого статуса Донецка и Луганска и при закреплении этого статуса в Конституции на постоянной основе, - обратил внимание Лавров. - Президент Украины прямо противоречит тому, под чем он подписался вместе с президентом РФ, президентом Франции и канцлером ФРГ».

Министр выразил надежду, что при президенте США Дональде Трампе Киев перестанет в своих действиях полагаться на Вашингтон. «Думаю, что украинское руководство почувствует необходимость более самостоятельно действовать и не полагаться на своих заокеанских хозяев, как это было при (бывшем президенте Бараке) Обаме и (бывшем вице- президенте Джозефе) Байдене», - подчеркнул он.

Напомним, 22 января Президент Украины Петр Порошенко заявил, что изменения в Конституцию относительно особенностей местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут вноситься только после прогресса в вопросах безопасности.