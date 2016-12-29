также в разделеЭкономика
Насиров: Половина работающих украинцев не платят налоги 30
Экс-главе правления банка «Национальный кредит» сообщено о подозрении 18
Экс-глава Нацбанка рассказал, что происходит с гривной 122
НБУ: Падение курса гривни не связано с национализацией «ПриватБанка» 57
В Украине продолжает сокращаться реальная зарплата 121
Минобороны разрешили самостоятельно закупать продукты 27
«Укрзализныце» разрешили осваивать 16 миллиардов без финплана 32
За зарплату «в конвертах» будут штрафовать на 320 тысяч 101
Кабмин хочет за три года перевести Украину на собственный газ 58
«Газпром» снова снизил давление на входе в ГТС Украины 106
Для докапитализации «ПриватБанка» выпустят дополнительные ОВГЗ 44
Кабмин предоставил ФГВФЛ кредит почти на 8 миллиардов 59
Кабмин реструктуризирует долг ОПЗ перед «Нафтогазом» 35
Чтобы спасти курс гривни НБУ продал почти $100 миллионов 93
Украина вводит пошлины на импорт российских удобрений 71
Закон о госбюджете опубликован в официальной прессе 95
Украина получила второй транш финпомощи от ЕС в сумме €55 миллионов 194
Гособоронзаказ в 2017 году вырастет на 10-20% 24

Правительство будет повышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2017 году в три этапа – до 1762 гривен.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева на селекторном совещании по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года, сообщает УНИАН.

«Прожиточный минимум для трудоспособных лиц установлен с 1 января 2017 года 1600 грн, с 1 мая - 1684 грн, с 1 декабря – 1762 грн», - сказал он.

Напомним, минимальная зарплата в 2017 году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс. грн, в почасовом размере - 19,34 грн. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги
Ботинки зимние