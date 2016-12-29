Правительство будет повышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2017 году в три этапа – до 1762 гривен.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева на селекторном совещании по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года, сообщает УНИАН.

«Прожиточный минимум для трудоспособных лиц установлен с 1 января 2017 года 1600 грн, с 1 мая - 1684 грн, с 1 декабря – 1762 грн», - сказал он.

Напомним, минимальная зарплата в 2017 году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс. грн, в почасовом размере - 19,34 грн.