По данным Государственной службы статистики, в 2016 году в Украину было ввезено агропродукции почти на 4,2 млрд долл. Это на 4,5% больше, чем в 2015 году, когда импорт агропродовольственной продукции составил около 3,8 млрд долл., заявил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», член-корреспондент НААН Николай Пугачев, сообщает пресс-служба ИАЭ.

По его словам, рост стоимости импорта аграрной продукции Украиной зафиксирован по всем регионам, кроме стран СНГ.

Если в предыдущие годы ведущие позиции поставщиков сельхозпродукции в нашу страну принадлежали трем регионам - странам Европы, Азии и СНГ, то в 2016 году географическая структура импорта аграрной продукции Украины несколько изменилась, отметил эксперт.

Наибольшую стоимость имеют поставки из ЕС - 1941 млн долл. Доля европейских стран составила около половины отечественного импорта агропродовольства - 46,3%.

Почти вдвое меньше - 928 млн долл. (22,2% украинского импорта сельхозпродукции) - приходится на страны Азии.

Поставки из остальных регионов значительно меньше. Импорт из Латинской Америки составил 399 млн долл. (9,5%), Африки - 204 млн долл. (4,9%).

Стоимостные объемы поставок из стран СНГ сократились по сравнению с 2015 годом на 21,4% - до166 млн долл. (4,0%).

Объемы импорта из США составили 168 млн долл. США.

В Украину агропродовольственная продукция в 2016 году ввозилась преимущественно из Германии и Польши (по 378 млн долл.), а также из Турции (334 млн долл.), Франции (176 млн долл.), Соединенных Штатов Америки (168 млн долл.), Индонезии (161 млн долл.), Италии (156 млн долл.) и Нидерландов (155 млн долл.). Вместе эти страны покрывали 45% от общих стоимостных объемов импорта.

В 2016 году в товарной структуре импорта продовольственной продукции в Украине львиная доля приходилась на плоды, преимущественно цитрусовые и бананы, и орехи - 476 млн долл., отметил эксперт.

На втором месте по объемам закупок - 429 млн долл. - табак и изделия из него.

В тройку лидеров также вошли рыба и ракообразные. В импорте продукции этой категории, который 2016 году составил 410 млн долл., преобладает мороженая рыба.