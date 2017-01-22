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Изменения в Конституцию относительно особенностей местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут вноситься только после прогресса в вопросах безопасности.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время торжественных мероприятий ко Дню Соборности в Киеве, сообщает пресс-служба Главы государства.

«В нелегком диалоге мы убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и бесспорный прогресс в вопросах безопасности: устойчивое прекращение огня, вывод российских оккупационных войск и техники, разоружение боевиков, контроль над отдельными участками украинско-российской границы - сначала со стороны ОБСЕ, а затем и непосредственно наших славных пограничников», - сказал Глава государства.

«До момента решения этих проблем на повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию», - подчеркнул Порошенко.
ForUm

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